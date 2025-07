Cinghiali a spasso per Barcola preoccupazione tra i residenti VIDEO

Una mandria di cinghiali (almeno 5) si aggira a Barcola, nei pressi del ristorante “La Marinella”. A segnalarlo è una lettrice, che ha realizzato il video in cui si vedono gli animali, preoccupata sia per i residenti che per i turisti che affollano la zona in questo periodo dell’anno. Riferisce. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: cinghiali - barcola - residenti - spasso

Cinghiali a spasso per Barcola, preoccupazione tra i residenti (VIDEO).

