Cinema luglio 2025 | I Fantastici 4 al primo posto del box office Italia Superman scende al terzo

Nel mese di luglio 2025, il box office italiano ha incoronato I Fantastici 4 – Gli inizi come film più visto nelle sale. Il nuovo cinecomic dei Marvel Studios ha conquistato il pubblico, totalizzando 3,5 milioni di euro nei primi cinque giorni di programmazione e debuttando direttamente al primo posto del box office Italia luglio 2025. Indice. Box Office Italia Luglio 2025: I Fantastici 4 al primo posto. Jurassic World – La Rinascita resta saldo al secondo posto. Superman al terzo posto, ma vola a livello globale. Conclusione. Box Office Italia Luglio 2025: I Fantastici 4 al primo posto. Con un incasso globale che ha già superato 218 milioni di dollari, il film diretto da Matt Shakman segna il miglior debutto Marvel dell’anno. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Cinema luglio 2025: I Fantastici 4 al primo posto del box office Italia, Superman scende al terzo

