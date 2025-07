Questa foto, scattata il 28 luglio 2025, mostra le raccoglitrici di cotone della Xinjiang Boshiran Intelligent Agricultural Machinery Co., Ltd. nella citta’ di Wusu, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro. Fondata qui nel 2009, Boshiran ha sviluppato piu’ di 30 modelli di macchine agricole, tra cui seminatrici, irroratrici e raccoglitrici di cotone, che coprono l’intero ciclo della coltivazione di questa pianta. I componenti autofabbricati rappresentano oltre il 90% dei prodotti che Boshiran realizza nelle sue filiali in tutto lo Xinjiang. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, Wusu sviluppa macchine per coltivazione del cotone