Cina | Xinjiang fiori dorati di colza sbocciano a Zhaosu

La natura ha creato un altro capolavoro a Zhaosu, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro. Immergetevi in un mare dorato di fiori di colza che si increspano come onde sotto un cielo blu, con le cime innevate che si stagliano dolcemente in lontananza. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma641172664117262025-07-31cina-xinjiang-fiori-dorati-di-colza-sbocciano-a-zhaosu Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

