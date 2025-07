Cina | studente bielorusso scopre passione per campionato di calcio di base

La vasta popolarita’ del “Su Chao” ha scatenato un’enorme ondata di interesse per il calcio in Cina. Unisciti allo studente bielorusso Uladzislau Linevich per scoprire quanto e’ popolare il campionato di calcio di base. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma641155464115542025-07-31cina-studente-bielorusso-scopre-passione-per-campionato-di-calcio-di-base Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: studente bielorusso scopre passione per campionato di calcio di base

