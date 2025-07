Cina | robot semplificano pulizia di pannelli solari

Guardate come i robot intelligenti aiutano a pulire le celle fotovoltaiche in un’azienda dello Hubei, in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma641287464128742025-07-31cina-robot-semplificano-pulizia-di-pannelli-solari Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: robot semplificano pulizia di pannelli solari

In questa notizia si parla di: cina - robot - semplificano - pulizia

Cina: Pechino ospitera’ edizione inaugurale Giochi mondiali robot umanoidi - Pechino ospitera’ la Conferenza mondiale dei robot (WRC) del 2025 e l’edizione inaugurale dei Giochi mondiali dei robot umanoidi (WHRG) nel mese di agosto, secondo quanto dichiarato ieri in una conferenza stampa.

Cina: robot umanoide mima movimenti per alleviare la fatica - Un’azienda tecnologica a Shenzhen, in Cina, ha presentato il suo robot umanoide a grandezza naturale CL-3, spingendo i limiti con 31 gradi di liberta’ (DOF) per movimenti ultradinamici e realistici.

Cina: cane robot aiuta gli escursionisti ad alta quota - Un cane robot sviluppato dalla cinese Unitree Robotics e’ stato testato per trasportare carichi per gli escursionisti ad alta quota nella provincia del Sichuan.

Xiaomi lancia la nuova ammiraglia Robot Aspirapolvere Mop 5 Pro - Questo nuovo modello di punta vanta una potenza di aspirazione fino a 23. Lo riporta notebookcheck.it

Haier rivoluziona la pulizia domestica con due nuovi dispositivi smart: RHXG-H1 e Pet Love V40 - Haier lancia in Cina due dispositivi smart per la pulizia domestica: la lavapavimenti RHXG-H1 e il robot aspirapolvere Pet Love V40, pensati per garantire igiene profonda e gestione intelligente dello ... Si legge su news.fidelityhouse.eu