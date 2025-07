Cina | nuovi motori di crescita registrano rapida espansione

I nuovi motori di crescita della Cina hanno continuato a espandersi costantemente nel 2024, contribuendo in misura maggiore al prodotto interno lordo (PIL) del Paese, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. La produzione a valore aggiunto di questi settori emergenti, che comprendono nuove industrie, nuovi formati commerciali e nuovi modelli commerciali, e' aumentato del 6,7% su base annua, secondo l'Ufficio nazionale di statistica. La loro quota del PIL e' aumentata al 18,01% nel 2024, con un incremento di 0,43 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, dati recenti hanno mostrato che i settori high-tech del Paese hanno sostenuto una rapida espansione nella prima meta' del 2025, con un aumento della produzione industriale a valore aggiunto nella manifattura high-tech del 9,5%.

