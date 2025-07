Cina | ministro Esteri Cina USA rispettino reciproci interessi fondamentali evitino conflitti

La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero rispettare i reciproci interessi fondamentali e principali, evitando di cadere nel confronto e nel conflitto, ha dichiarato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi a Pechino. Il funzionario ha invitato le due parti a stabilire piu' canali di comunicazione e consultazione, a considerarsi reciprocamente con un atteggiamento obiettivo, razionale e pragmatico e a promuovere una corretta percezione strategica. Wang, anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante l'incontro con una delegazione del Consiglio di amministrazione del Consiglio d'affari USA-Cina.

Cina: ministro Esteri danese si rechera’ in visita nel Paese - Su invito del membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e ministro degli Affari Esteri Wang Yi, il ministro degli Affari Esteri della Danimarca Lars Lokke Rasmussen si rechera’ in visita ufficiale in Cina dal 17 al 20 maggio, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Ministro Esteri, prevista ulteriore promozione relazioni Cina-UE con Polonia presidente di turno UE - Poiche’ quest’anno ricorre il 50mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l’Unione Europea (UE), la Cina si aspetta che la Polonia, detentrice della presidenza di turno dell’UE, svolga un ruolo piu’ costruttivo nel portare avanti le relazioni Cina-UE verso nuovi progressi, ha dichiarato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Usa-Cina: incontro tra ministro Wang Yi e ambasciatore Perdue - Torino, 3 giu. (LaPresse) – Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino, David Perdue, ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Incontro tra Wang Yi e delegazione Consiglio Amministrazione?? Consiglio nazionale per il commercio USA-Cina; Wang Yi, messaggio di congratulazioni al ministro degli Esteri delle Maldive per il 60° anniversario del Paese; Trump congela i dazi reciproci per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export.

La Cina spera che gli Stati Uniti lavorino col Paese per promuovere congiuntamente uno sviluppo sano, costante e sostenibile delle relazioni bilaterali,

Ieri, un portavoce del ministero cinese degli Esteri ha dichiarato che la Cina manterra' la sua posizione equa e imparziale e continuera' a comunicare