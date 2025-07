Cina | in corso ispezioni prevenzione di disastri dopo tifone Co-May

Dei funzionari e dei volontari di un villaggio rimuovono i rami caduti da una strada nel villaggio di Zhongshan, contea di Changxing, citta' di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ieri 30 luglio 2025. Co-May, l'ottavo tifone di quest'anno, si e' abbattuto per la seconda volta colpendo la municipalita' orientale cinese di Shanghai ieri pomeriggio, dopo aver colpito la provincia dello Zhejiang nella prima mattinata dello stesso giorno, secondo l'osservatorio meteorologico centrale di Shanghai. Le province dello Zhejiang e del Jiangsu hanno intrapreso azioni per intensificare le ispezioni sui rischi e gli sforzi di prevenzione dei disastri, evacuando i cittadini dai luoghi pericolosi.

In questa notizia si parla di: tifone - cina - corso - ispezioni

Cina: emessa allerta gialla per il tifone Wipha - L’osservatorio nazionale della Cina ha emesso oggi un’allerta gialla per il tifone Wipha, poiche’ il sesto tifone dell’anno dovrebbe portare forti venti e piogge intense nelle regioni costiere meridionali del Paese.

Cina: il tifone Wutip tocca terra per la seconda volta nel Guangdong - Il tifone Wutip, il primo tifone di quest’anno, ha toccato terra per la seconda volta nei pressi della citta’ di Leizhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, secondo quanto riferito dall’osservatorio meteorologico provinciale.

Cina: stanziati 40 mln yuan in risposta a disastri causati da tifone - La Cina ha stanziato 40 milioni di yuan (circa 5,57 milioni di dollari) dai fondi del governo centrale per sostenere gli sforzi di soccorso e di emergenza nelle province di Hainan e Guangdong e nella regione autonoma di Guangxi Zhuang, ha dichiarato oggi il ministero delle Finanze (MOF).

Cina alle prese con il tifone Co-May a Shanghai oltre all'allerta tsunami, evacuate oltre 280 mila persone - May, in via precauzionale a Shanghai sono state evacuate più di 280 mila persone ... Lo riporta virgilio.it

tifone wipha minaccia hong kong e la costa meridionale della cina con vento da uragano e cancellazioni di voli - Il tifone Wipha si avvicina alla costa meridionale della Cina, causando allerta massima a Hong Kong con chiusure scolastiche, cancellazioni di voli e misure di emergenza estese anche a Guangdong e Hai ... Riporta gaeta.it