Cina | esorta UE a offrire ambiente imprenditoriale equo giusto non discriminatorio a imprese nazionali

La Cina esorta l'Unione Europea (UE) a fornire un ambiente commerciale equo, giusto e non discriminatorio alle aziende cinesi che vogliono investire e operare in Europa, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero del Commercio. La Cina spera che l'UE mantenga aperto il suo mercato, prenda in seria considerazione le preoccupazioni delle aziende cinesi ed eserciti con moderazione l'attuazione di misure commerciali restrittive, ha dichiarato il portavoce del ministero del Commercio He Yadong durante una regolare conferenza stampa. Il funzionario ha sottolineato che la Cina continuera' a espandere l'apertura di alto livello, a migliorare il suo ambiente imprenditoriale, a garantire pienamente il trattamento nazionale per gli investitori stranieri e a rafforzare la protezione della proprieta' intellettuale, al fine di fornire servizi validi alle aziende estere.

