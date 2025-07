Cina | COP15 in prima fila in cooperazione globale su conservazione zone umide

In un contesto di crescente attenzione globale per la conservazione delle zone umide, gli sforzi e i risultati della Cina sono stati al centro della 15ma Riunione della Conferenza delle parti contraenti della Convenzione di Ramsar sulle zone umide (COP15), conclusasi oggi nello Zimbabwe. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma641197464119742025-07-31cina-cop15-in-prima-fila-in-cooperazione-globale-su-conservazione-zone-umide Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: COP15, in prima fila in cooperazione globale su conservazione zone umide

In questa notizia si parla di: cina - cop15 - zone - umide

ZONE UMIDE: LA CINA GUIDA IL MONDO CON 22 CITTĂ€ ACCREDITATE A LIVELLO INTERNAZIONALE Alla #COP15 della Convenzione di Ramsar sulle zone umide, 9 nuove cittĂ cinesi sono riconosciute come Wetland Cities, portando il totale nazio Vai su X

Cina: "Disponibili a collaborare con l'India per facilitare ulteriormente gli scambi tra i due popoli" Il 23 luglio, durante una conferenza stampa ordinaria, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha commentato la decisione dell'India di consentire Vai su Facebook

Habitat cruciali per il 40% delle specie terrestri, serbatoi naturali di carbonio. L’inaugurazione della...; Cina: accreditate 9 citta’ internazionali di zone umide, prima in lista globale con totale di 22; COP 15: a Montréal la Conferenza delle Parti sulla biodiversità .

Cina: COP15, in prima fila in cooperazione globale su conservazione zone umide - In un contesto di crescente attenzione globale per la conservazione delle zone umide, gli sforzi e i risultati della Cina sono stati al centro della 15ma ... romadailynews.it scrive

Cina: accreditate 9 citta’ internazionali di zone umide, prima in lista globale con totale di 22 - Un totale di nove citta' cinesi ieri sono state accreditate come citta' internazionali delle zone umide, durante l'apertura della 15ma riunione della ... Come scrive romadailynews.it