Cina | CAE svela elenco di tecnologie emergenti chiave dell’IA

L'Accademia cinese di ingegneria (CAE) oggi ha pubblicato un elenco di tecnologie di ingegneria dell'informazione e di intelligenza artificiale (IA) emergenti di prossima generazione che dovrebbero diventare punti chiave per lo sviluppo dell'IA nei prossimi cinque-dieci anni. L'elenco comprende quasi 300 tecnologie suddivise in tre categorie. Per quanto riguarda le innovazioni nell'ingegneria dell'informazione, l'elenco identifica 163 tecnologie, tra cui le comunicazioni 6G, i modelli di IA multimodali su larga scala e i super agenti a scopo generale. Per quanto riguarda la trasformazione dell'industria tradizionale e l'integrazione interdisciplinare, l'elenco comprende 122 tecnologie emergenti, come le neuroscienze computazionali, i dispositivi indossabili intelligenti e la progettazione di farmaci assistita dall'intelligenza artificiale che potrebbero catalizzare una rivoluzione della produttivita'.

