Cimone boom di turisti e impianti aperti

Il Consorzio invernale del Cimone ha deciso di prorogare sino a domenica la possibilitĂ di acquistare lo skipass stagionale con uno sconto del 30%. "Visto il buon andamento turistico -dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone- abbiamo ritenuto di agevolare sino a domenica la possibilitĂ di assicurarsi il nuovo skipass stagionale con un’importante serie di sconti. Abbiamo potenziato gli orari di apertura nel week end dei nostri uffici in via Circonvallazione 1 a Sestola, con la possibilitĂ alternativa di procedere all’acquisto con bonifico bancario. Tutte le info sul nostro sito www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cimone, boom di turisti e impianti aperti

