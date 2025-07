Ciclovia della Memoria del Sisma 2012 approvata la mozione per completare il progetto

A firma dei consiglieri Paolo Negro, Nicolò Guicciardi, Andrea Ratti e Rudi Accorsi, il Gruppo consigliare Liste Civiche Pd Bassa Modenese ha presentato nella recente seduta del Consiglio dell’Unione una mozione per dare nuovo impulso al progetto di Ciclovia Regionale della Memoria del Sisma 2012. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: ciclovia - memoria - sisma - mozione

Ciclovia della Memoria del Sisma 2012, Liste Civiche-Pd Bassa Modenese: Proseguire percorso con la Regione per finanziare i tratti mancanti.

