Ciclovia del Santerno si riparte Panieri | Sarà sicura e attrattiva

"Un segnale concreto di attenzione verso il nostro patrimonio naturalistico, paesaggistico e di mobilitĂ sostenibile". Il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario, commenta così l’approvazione da parte della Giunta dell’ente di via Boccaccio del Documento di fattibilitĂ delle alternative progettuali per la ricostruzione della Ciclovia del Santerno. Si tratta di un atto fondamentale per avviare la fase operativa del ripristino del tracciato, compromesso dalle alluvioni del maggio 2023, finanziato con due milioni dal Governo attraverso la struttura commissariale. "Un’infrastruttura che, con i suoi 44 chilometri immersi nella bellezza del parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, ha saputo unire i territori del circondario, diventando un punto di riferimento per cittadini, famiglie e appassionati di cicloturismo – assicura il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclovia del Santerno, si riparte . Panieri: "SarĂ sicura e attrattiva"

