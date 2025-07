Ciclista ferito in uno scontro con un’auto in Val Bregaglia

È rimasto ferito il ciclista coinvolto in una collisione con un’auto avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 30 luglio a Soglio, in Val Bregaglia. L’uomo, 50 anni, stava scendendo verso Spino lungo la strada del paese quando, attorno alle 15:45, in una curva a sinistra, si è scontrato frontalmente. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it