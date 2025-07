Ciclismo | Veneto e Lombardia dominano la seconda giornata dei tricolori

Firenze,30 luglio 2025 – Sono i due esordienti veneti Pietro Foffano e Carlo Ceccarello i protagonisti di spicco delle prime due giornate dei Campionati Italiani Giovanili sulla pista del Velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze. Il campione italiano su strada nella prova in linea ha infatti aggiunto a quel titolo la doppietta sulla pista fiorentina vincendo nella prima giornata in coppia con Carlo Ceccarello la Madison, mentre nella seconda si è imposto nella prova Omnium davanti al lombardo Iazzi e al trentino Dal Molin. Ceccarello invece ha vinto il torneo delle velocitĂ . Nella specialitĂ omnium ma al femminile la gara della corsa a punti ha avuto un’interruzione per un incidente a due atlete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Veneto e Lombardia dominano la seconda giornata dei tricolori

