Ciclismo Pogacar perde il sorriso dopo la vittoria al Tour de France | cosa succede?

Roma, 31 luglio 2025 – Vincere il Tour de France 2025, il quarto della propria carriera, e perdere il sorriso come forse neanche fatto nel 2022 e nel 2023, anni delle edizioni del secondo posto alle spalle di Jonas Vingegaard: il protagonista è Tadej Pogacar, i cui mancati sorrisi e le cui dichiarazioni non esattamente entusiaste pronunciate nell'ultima settimana della Grande Boucle stanno tuttora alimentando un dibattito nel quale si è inserito anche chi come Joxean Fernandez Matxin lo conosce bene. Le dichiarazioni di Matxin su Pogacar. Il direttore tecnico della UAE Team Emirates-XRG è stato intercettato dai microfoni di As, ai quali ha fornito la sua opinione su questa 'nuova' versione di Pogacar ben lontana da quella dal ciuffo e dal sorriso sbarazzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar perde il sorriso dopo la vittoria al Tour de France: cosa succede?

Pogacar sotto accusa al Tour de France per il malessere mostrato nella triste scena sul podio - Un Tadej Pogacar abbattuto, triste e a disagio è apparso alla premiazione di La Plagne per celebrare l'ennesima maglia gialla di un Tour dominato ... Scrive fanpage.it