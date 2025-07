Ciclismo | Grazie al Tour de France è Milan il nuovo leader del Giglio D' Oro

Firenze,30 luglio 2025 - Il 52° Giglio D’Oro il premio nazionale per il miglior professionista italiano della stagione organizzato dalla società SSDRL Giglio d’Oro con Lorenzo e Saverio Carmagnini, il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Gruppo Toscano Giornalisti sportivi dell’USSI ha un nuovo leader a fine luglio. Grazie al suo magnifico e straordinario Tour de France, Jonathan Milan con due vittorie di tappa, due secondi posti e la conquista della speciale maglia verde della classifica a punti (in passato erano riusciti a conquistare il primo posto nella speciale e ambita classifica Franco Bitossi e Alessandro Petacchi) il campione friulano ha scavalcato Filippo Ganna costretto al ritiro nella prima tappa del Tour per un caduta e che si era portato al comando della graduatoria del Giglio D’Oro grazie alla vittoria nel Campionato Italiano a cronometro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

