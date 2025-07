Cibo contaminato ad una sagra a Monserrato | due persone in rianimazione molti intossicati

Sei persone intossicate da botulino dopo aver mangiato tacos e guacamole venduti in un chiosco allestito in occasione della Fiesta latina tenutasi dal 22 al 25 luglio a Monserrato (Cagliari). Purtroppo la situazione è abbastanza seria, tanto che due minorenni si trovano ricoverati in gravi condizioni. Da quanto emerso sino ad ora, tutte e sei le persone, che non condividono legami di parentela, avevano consumato lo stesso cibo alla Fiesta latina prima di cominciare ad accusare i sintomi dell' intossicazione alimentare riconducibile al botulino. Si parla, in particolare, di tacos e guacamole venduti da uno dei chioschi allestiti per la manifestazione latina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cibo contaminato ad una sagra a Monserrato: due persone in rianimazione, molti intossicati

