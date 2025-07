Continua a far discutere il caso Garlasco, a quasi 17 anni dall’ omicidio di Chiara Poggi. La nuova inchiesta ha riportato al centro dell’attenzione la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La madre di Andrea, Daniela Ferrari, ha voluto intervenire ai microfoni della trasmissione Iceberg Lombardia, in onda questa sera, 31 luglio, su Telelombardia. Il racconto di Daniela Ferrari si concentra in particolare sul rapporto tra Andrea Sempio e Antonio, l’ ex vigile del fuoco recentemente ascoltato dai carabinieri negli ultimi sviluppi investigativi. Secondo la donna, il legame tra i due sarebbe stato marginale e poco significativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci provava con tutte”. Garlasco, la rivelazione della madre di Andrea Sempio