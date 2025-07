Chris Hemsworth e Lily James protagonisti di Subversion il nuovo thriller sottomarino targato Amazon MGM

La star di Thor e l'attrice britannica nominata agli Emmy si ritrovano avversari in un action ad alta tensione diretto da Patrick Vollrath. Il thriller Subversion, nuovo progetto targato Amazon MGM Studios, vedrà come protagonisti Chris Hemsworth e Lily James, affiancati dalla regia di Patrick Vollrath. Definito come un "Die Hard in un sottomarino", il film promette azione e suspense a ritmo serrato. Le riprese inizieranno nel mese di settembre in Australia, con una produzione firmata da Lorenzo di Bonaventura attraverso la sua di Bonaventura Pictures. La storia, scritta da Andrew Ferguson, ruota attorno a un ex promettente comandante navale (Hemsworth) ricattato da una potente organizzazione criminale simile a un cartello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chris Hemsworth e Lily James protagonisti di Subversion, il nuovo thriller sottomarino targato Amazon MGM

In questa notizia si parla di: chris - hemsworth - lily - james

Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday - Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday Chris Hemsworth è stato il primo attore ufficialmente annunciato come parte del cast di Avengers: Doomsday.

Limitless: Chris Hemsworth supera i suoi limiti su Disney - nuova serie di Chris Hemsworth: ‘Limitless: Live Better Now’. Una recente produzione di National Geographic presenta una nuova avventura del noto attore Marvel, Chris Hemsworth, che si concentra non più esclusivamente sulla longevità , ma su come migliorare la qualità della vita.

Marvel: l’allenamento di Chris Hemsworth, il futuro di The Hood e la scena eliminata di Thunderbolts* - Marvel: l’allenamento di Chris Hemsworth, il futuro di The Hood e la scena eliminata di Thunderbolts* Con Ironheart, I Fantastici Quattro: Gli Inizi e il Comic-Con di San Diego tutti all’orizzonte, è un periodo intenso per le novità sul MCU.

Chris Hemsworth e Lily James: Un Binomio Esplosivo nel Nuovo Thriller Subversion Vai su X

Chris Hemsworth e Lily James protagonisti di Subversion, il nuovo thriller sottomarino targato Amazon MGM; Subversion, Lily James sarà la protagonista accanto a Chris Hemsworth nel film d'azione; Subversion - Chris Hemsworth e Lily James nel thriller subacqueo.

Subversion, Lily James sarà la protagonista accanto a Chris Hemsworth nel film d'azione - Lily James inseguirà un sottomarino nel prossimo thriller d'azione di Amazon MGM Studios: si intitola Subversion e ha scelto come protagonista già da tempo Chris Hemsworth. Secondo comingsoon.it

Chris Hemsworth e Lily James protagonisti di Subversion, il nuovo thriller sottomarino targato Amazon MGM - La star di Thor e l'attrice britannica nominata agli Emmy si ritrovano avversari in un action ad alta tensione diretto da Patrick Vollrath. Da movieplayer.it