Chiusure dei mercati agricoli di Parma in agosto a partire da domani

In occasione della pausa estiva, alcuni mercati agricoli di Parma sospenderanno temporaneamente le attività nel mese diagosto. Le prime sospensioni a partire da domani, venerdì 1° agosto. Mercato Agricolo di via LanghiranoNon si terrà nei giorni: 1°, 8, 15 e 22 agosto. Mercato Agricolo "Saperi e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: agosto - mercati - agricoli - parma

La scure di Trump sui mercati europei: dazi al 30% dall’1 agosto - L’annuncio di dazi al 30% sull’export europeo dall’1 agosto, con apertura a eventuali trattative ma anche la minaccia di un ulteriore balzello della stessa entità in caso di risposta ritorsiva: la lettera inviata da Donald Trump all’Unione Europea ha causato un vero e proprio terremoto sui mercati.

#dazi, accordo Ue-Usa il presidente di Confagricoltura Parma e vice di Confagricoltura Emilia Romagna, Roberto Gelfi, ne ha parlato alle telecamere... Vai su Facebook

Chiusure dei mercati agricoli di Parma in agosto, a partire da domani; Chiusure dei mercati agricoli di Parma in agosto; Via Emilia Est, ruba merce costosa e 1300 euro da un bar: denunciato 31enne.

Arriva "Settimana mondiale dei mercati agricoli" - Ansa.it - E' questo l'obiettivo della Settimana mondiale dei mercati agricoli", in programma dal 4 al 10 agosto. Si legge su ansa.it