Chiusa un’azienda agricola di Goito | 7 lavoratori in nero nei campi senza orari e regole Scatta la multa da 37.800 euro

Goito (Mantova), 31 luglio 2025 – Sette Lavoratori in nero e la totale mancanza delle piĂą elementari norme di sicurezza. Succedeva con regolaritĂ all’interno di un’azienda agricola di Goito, che ha ricevuto nei giorni scorsi la visita a sorpresa dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Mantova, nel contesto di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera clandestina e del rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno proceduto al controllo dell’azienda. Ispezione a sorpresa . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiusa un’azienda agricola di Goito: 7 lavoratori in nero nei campi senza orari e regole. Scatta la multa da 37.800 euro

In questa notizia si parla di: goito - azienda - agricola - nero

