Chiusa l' autostrada A26 ad Arona per lavori

Chiuso, di nuovo, un tratto della A26. Autostrade.it ha infatti comunicati che sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici nelle gallerie, dalle 22 di questa sera giovedì 31 luglio alle 6 di venerdì 1 agosto, sarà chiuso il tratto compreso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

