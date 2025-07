Chiude il negozio di una grande catena la Cgil | Che ne sarà delle venti dipendenti?

A partire dal prossimo 9 novembre, il punto vendita H&M all’interno del centro commerciale Le Brentelle di Rubano chiuderà definitivamente i battenti. Una decisione che desta forte preoccupazione, soprattutto per le ricadute occupazionali che coinvolgeranno una ventina di lavoratrici e lavoratori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Firenze, storico negozio chiude dopo 50 anni: “Paura dei cantieri. La gente si muove in macchina, non con la tramvia” - Firenze, 10 maggio 2025 – Chiude dopo cinquant’anni di attività Vidocq Sport, lo storico negozio di articoli sportivi che dal 1978 si affaccia su viale Europa.

Legnano dà l’addio a un altro negozio storico del centro: dopo 66 anni chiude l’Ottica Gallo - Legnano (Milano), 28 giugno 2025 – Chi ha comprato le lenti a contatto, chi gli occhiali. Il centro cittadino perde un negozio storico che per oltre sei decenni si è occupato della salute degli occhi di tanti legnanesi, ma non solo.

Treviglio, dopo oltre 70 anni chiude lo storico negozio “Vestire”: una lunga storia familiare - Treviglio. Partendo da un piccolo negozio di merceria, nacque nel 1954 ‘Vestire’. Negli anni ’50 un signore di nome Ido abitava a Bergamo con la moglie Jolanda.

H&M chiude al cento commerciale Le Brentelle, addio a un altro negozio nel Padovano. Cgil: «Preoccupazione per i lavoratori» - Nuova chiusura per la catena di abbigliamento low cost H&M in provincia di Padova: dopo il negozio della centralissima ... Da msn.com

Chiude il negozio di una grande catena, la Cgil: «Che ne sarà delle venti dipendenti?» - Il prossimo 9 novembre chiude il punto vendita H&M alle Brentelle di Padova, Filcams Cgil Padova: «La notizia confermata dalla direzione. padovaoggi.it scrive