Chiude il casello di Cassino | ecco quando

Chiude per una notte il casello di Cassino. A comunicarlo √® Autostrade per l'Italia:¬†Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di gioved√¨ 31 luglio alle 6:00 di venerd√¨ 01 agosto, sar√† chiusa la stazione di Cassino, in entrata verso Napoli.In alternativa, si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Chiude il casello di Cassino: ecco quando - Chiusure notturne per il casello di Cassino previste per la prossima settimana. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia: "Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Cassino, secondo il seguente programma, per consentire lavori di pavimentazione del piazzale esterno: DALLE 21:00 DI.

