Chiesa occasione di fine mercato per questa big italiana? Se cede questi due esuberi può dare l’assalto all’ex Juventus Ecco la strategia

Chiesa può essere un’occasione importante di fine mercato per questa big italiana. Se piazza due esuberi può dare l’assalto all’ex Juventus. Il piano. Il calciomercato entra nelle sue battute finali e, come da tradizione, è il momento delle grandi occasioni. In casa Milan, secondo quanto analizzato da Alessandro Jacobone, si sta preparando il terreno per un potenziale colpo ad effetto che infiammerebbe la piazza: Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale, in uscita dal Liverpool, è il sogno della dirigenza rossonera, un’operazione complessa ma che potrebbe concretizzarsi a una precisa condizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa occasione di fine mercato per questa big italiana? Se cede questi due esuberi può dare l’assalto all’ex Juventus. Ecco la strategia

