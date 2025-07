Chi sono i 17 giocatori scaricati dal Chelsea di Maresca perché non c'è più posto in squadra

Il Chelsea è pronto a 'scaricare' 17 giocatori. Enzo Maresca ha stilato una lista al club sui calciatori per cui non c'è più posto in squadra: da Renato Veiga a Nkunku, da Disasi a Chilwell.

L'accordo di Noni Madueke dell'Arsenal si avvicinava, come afferma il manager del Chelsea Enzo Maresca, "I giocatori che non sono felici sono liberi di andare" - Enzo Maresca ha suggerito che il bersaglio dell'Arsenal Noni Madueke potrebbe lasciare il Chelsea quest'estate, con i rivali di Londra in cerchio.

I giocatori del Chelsea sbarcano su EA SPORTS FC 25 con carte speciali per un tempo limitato - Il Chelsea ha conquistato la UEFA Conference League 2024-2025 con una vittoria per 4-1 contro il Real Betis nella finale disputata il 28 maggio 2025 al Wroc?aw Stadium di Breslavia, Polonia.

Fantacampionato Mondiale, i 5 migliori giocatori del Chelsea per fantamedia - Prima storica semifinale della nuovo torneo internazionale targato Fifa: ecco i calciatori della squadra di Maresca che maggiormente si sono messi in mostra fin qui al fanta

Il Chelsea ha messo 70 milioni sul piatto per Yildiz e la Juve ha risposto con un semplice "No". Ennesima prova del fatto che sul turco i bianconeri vogliono fondare la squadra. Un dell'attestato di stima, e una bella responsabilità.

Squadre dei top campionati d'Europa con più giocatori tesserati: solo il #Chelsea davanti al #Como

Il Chelsea è la squadra che ha speso più soldi nella storia del calciomercato: un'italiana è terza - Il Chelsea è la squadra che ha speso più spendacciona nella storia del calciomercato.