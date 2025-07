Chi parteciperà al doppio misto degli US Open 2025? Non solo Sinner e Alcaraz | tutte le coppie iscritte

Sono state annunciate ufficialmente 14 delle 16 coppie partecipanti al nuovo torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis, che andrà in scena martedì 19 e mercoledì 20 agosto, dunque nella settimana in cui si disputeranno anche i tabelloni di qualificazione del singolare. Otto coppie sono state ammesse in base al ranking combinato di singolare, mentre altre sei hanno ricevuto una wild card: Jannik Sinner giocherà con la statunitense Emma Navarro, mentre l’unica coppia tutta italiana, al momento, è quella formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori, campioni uscenti. Dovranno sperare in una delle ultime due wild card non ancora assegnate, invece, Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, fuori di un soffio, in quanto con lo stesso ranking combinato (19, 9+10) dell’ultima coppia ammessa di diritto, i russi Mirra Andreeva e Daniil Medvedev (19, 5+14). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi parteciperà al doppio misto degli US Open 2025? Non solo Sinner e Alcaraz: tutte le coppie iscritte

