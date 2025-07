Chi era Martina Oppelli la scoperta della malattia a 28 anni e la morte in Svizzera

Roma, 31 luglio 2025 ‚Äď Martina Oppelli √® morta stamattina in Svizzera,¬†dov‚Äô√® stata accompagnata da¬†Claudio Stellari e Matteo D'Angelo di¬†Soccorso Civile¬†(l'associazione che fornisce assistenza alle persone che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero) per porre fine alle proprie sofferenze dopo il ripetuto diniego dei tribunali italiani ad accedere¬†alla morte assistita ai sensi della sentenza 2422019. Una foto di Martina Oppelli, la donna di 49 anni, triestina, affetta da venti anni da sclerosi multipla, 01 luglio 2025. ANSAUS Associazione Luca Coscioni ++ANSA - FOTO DA UTILIZZARE SOLTANTO OGGI PER ILLUSTRARE LA NOTIZIA DEL TITOLO. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Chi era Martina Oppelli, la scoperta della malattia a 28 anni e la morte in Svizzera

In questa notizia si parla di: martina - oppelli - morte - svizzera

Martina Oppelli, un altro no al suicidio assistito: ¬ęStanchezza e sconforto. Basta soffrire, me ne vado in Svizzera¬Ľ - Ha chiesto per tre volte di accedere al suicidio assistito, ma per tre volte le hanno detto di no: ora¬†Martina Oppelli, la donna triestina di 49 anni che da vent'anni √® affetta da.

Suicidio assistito, l'appello di Martina Oppelli al Parlamento - Milano, 1 lug. (askanews) - Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte dell'azienda sanitaria locale ASUGI in merito alla procedura di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso.

Suicidio assistito negato per la terza volta a Martina Oppelli - Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte della azienda sanitaria locale ASUGI in merito alla procedura di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso.

Martina Oppelli, 50 anni, affetta da sclerosi multipla da oltre vent’anni, è morta questa mattina in Svizzera attraverso la morte medicalmente assistita. A darne notizia è l’associazione Luca Coscioni, da sempre in prima linea nella battaglia per il diritto all’autode Vai su Facebook

Martina #Oppelli √® morta in Svizzera dopo aver chiesto invano tre volte il suicidio assistito in Italia. Luned√¨ ero a Trieste a casa sua, domani a @InOndaLa7 sar√† lei a raccontarvi perch√©, per chi non ce la fa pi√Ļ, l‚Äôattesa di una risposta si trasforma in tortura. @as Vai su X

Martina Oppelli ha scelto il suicidio assistito in Svizzera: è morta oggi; Martina Oppelli è morta in Svizzera; Fine vita, Martina Oppelli ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera | Nel vuoto il mio appello per una legge in Italia.

Martina Oppelli è morta in Svizzera ricorrendo al suicidio assistito, a cui non aveva potuto accedere in Italia - Giovedì Martina Oppelli, da più di 25 anni affetta da una patologia neurodegenerativa progressiva, è morta dopo essere ricorsa in Svizzera al suicidio medicalmente assistito, la pratica con cui a dete ... Si legge su ilpost.it

Martina Oppelli morta in Svizzera col suicidio assistito, era affetta da sclerosi multipla - Martina Oppelli, 49enne triestina, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, è morta questa mattina in Svizzera, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Secondo msn.com