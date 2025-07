chi era alessandro venier il 35enne ucciso dalla madre e dalla compagna

Risultava scomparso da giorni Alessandro Venier, il 35enne ucciso in casa a Gemona, in provincia di Udine. Il cadavere, fatto a pezzi, √® stato trovato questa mattina in un bidone della spazzatura nella cantina abitazione in cui viveva assieme alla madre, Lorena (detta Lena), e la compagna, una 30enne di origini colombiane. Le due donne sono state arrestate con l'ipotesi di reato per omicidio e occultamento di cadavere. Chi era Alessandro Venier. Alessandro lavorava saltuariamente come macellaio. Sui social condivideva alcuni scatti delle sue pi√Ļ grandi passioni: il trekking e il tiro ad avancarica, uno sport che prevede l'utilizzo di armi a polvere nera (generalmente un fucile). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

