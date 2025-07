Chi era Adriana Asti? Curiosità sull’attrice scomparsa a 94 anni

E' scomparsa nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2025, Adriana Asti, una delle figure più affascinanti e anticonvenzionali del teatro e del cinema italiano. Secondo fonti vicine all'attrice, si trovava nella sua abitazione a Roma, dove si è spenta serenamente durante il riposo notturno. Adriana Asti, nata a Milano il 30 aprile 1931 (all'anagrafe Adelaide Aste), esordì giovanissima sui palcoscenici di Bolzano e Milano nel 1951, al Piccolo Teatro di Milano. Nel corso della sua lunga carriera, lavorò con i più grandi registi del Novecento, da Giorgio Strehler a Luchino Visconti, da Bernardo Bertolucci a Pier Paolo Pasolini, diventando un punto di riferimento della scena artistica nazionale.

