Chi è O’Riley? Carriera e caratteristiche del centrocampista danese tornato nei radar di mercato della Juve

Chi è O'Riley? Tutto quello che c'è da sapere sul centrocampista danese in forza al Brighton e che torna prepotentemente nelle mire della Juventus. Matt O'Riley è un centrocampista danese, nato a Londra il 21 novembre 2000, e uno dei giovani talenti più promettenti in circolazione. Cresciuto nelle giovanili del Fulham, il suo percorso calcistico ha preso avvio da giovanissimo: all'età di 16 anni ha esordito nel professionismo, entrando in campo per la prima volta in una partita di EFL Cup nel 2017. Tuttavia, nonostante il suo talento, la sua avventura con il Fulham non proseguì a lungo, poiché il contratto non venne rinnovato, costringendolo a cercare nuove opportunità altrove.

