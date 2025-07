Chi è Giovanni Sartori il re delle plusvalenze del calcio italiano

Dietro una grande squadra c’è sempre un ottimo direttore sportivo. Dietro il miracolo del Bologna che in due anni è tornato a respirare il calcio della Champions League e poi a conquistare la Coppa Italia, mezzo secolo e oltre l’ultima volta, c’è il lavoro competente e profondo di Giovanni Sartori. Ex calciatore di medio livello, una carriera trascorsa tra Serie B e Serie A con il picco nel Milan, dove era cresciuto facendo la trafila delle giovanili, e ora autentico Re Mida del calcio italiano. C’è lui dietro il boom del Bologna di Joey Saputo, l’artefice dei successi di campo e di quello scudetto del bilancio finalmente in attivo dopo dieci anni di investimenti a perdere. 🔗 Leggi su Panorama.it

