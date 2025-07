Chi è Christian Comotto talentuoso figlio d'arte del Milan che ha già una nuova squadra

Christian Comotto è esploso nel corso di questo ritiro col Milan. Classe 2008, figlio di papà Gianluca - ex difensore - e mamma Marianna, manager di Tonali, dalla prossima stagione andrà in prestito altrove per raccogliere la giusta esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tra i convocati per il pre-campionato del Milan, oltre a Liberali, c'è anche Christian Comotto (2008), mezzala di grande qualità già sotto età in Primavera nella passata stagione, con circa 2500' giocati. È figlio dell'ex terzino di Fiorentina e Toro Gianluca.

Chi è Christian Comotto, il talento del Milan lanciato da Allegri nelle amichevoli estive - Christian Comotto, 17enne centrocampista che ha ricevuto la fiducia di Allegri, contro il Perth Glory si è preso la scena segnando un rigore col 'cucchiaio'.

Comotto dal Milan allo Spezia: formula simile a quella di Camarda-Lecce - Il centrocampista scenderà in Serie B con il club ligure: previsti premi di valorizzazione in base a presenze e reti.