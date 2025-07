Chi affronteranno Errani Paolini al prossimo turno a Montreal | il tabellone fino alla finale

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 1, si sono qualificate per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo WTA 1000 di Montreal: il primo turno si completerĂ quest’oggi e le azzurre conosceranno i nomi delle prossime avversarie, quelli della coppia che vincerĂ il match tra Barbora Krej?Ă­kováJe?ena Ostapenko e Tereza MihalĂ­kováOlivia Nicholls. In caso di ulteriore successo ed approdo ai quarti di finale, invece, per la coppia azzurra potrebbero esserci o le statunitensi Mccartney KesslerCoco Gauff oppure la coppia che vincerĂ oggi all’esordio tra Nicole MelicharLudmilla Samsonova e Lyudmyla KichenokEllen Perez, accreditate del numero 7 del seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it

