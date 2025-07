Chelsea è fatta per Hato dall’Ajax | colpo da 40 milioni di euro

2025-07-30 19:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Andrea Distaso 30 lug 2025, 21:53 Ultimi aggiornamenti: 30 lug 2025, 21:53 Dopo Delap, Joao Pedro e Gittens, la squadra di Enzo Maresca chiude per uno dei centrali più promettenti d’Europa Il Chelsea prosegue nella sua campagna di rafforzamento estiva e, dopo aver dedicato sino ad oggi grande attenzione al reparto offensivo (Gittens, Joao Pedro, Delap, il forte interessamento per Xavi Simons), mette a segno un colpo importante, sia per il presente che per il futuro, per la difesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: chelsea - fatta - hato - ajax

Ultimissime Juve LIVE: è fatta per l’arrivo di David, i dettagli del contratto. Kolo Muani nel mirino del Chelsea - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

#Chelsea , è fatta per l’arrivo di #Hato dell’Ajax: le cifre dell’operazione Vai su X

FARIOLI VUOLE TAYLOR La notizia rimbalza dall’Olanda e dal Portogallo: Francesco Farioli, nuovo allenatore del FC Porto, avrebbe messo nel mirino Kenneth Taylor dell’Ajax come primo rinforzo per il suo nuovo progetto. Farioli, 36enne tecnico italiano rec Vai su Facebook

Chelsea, è fatta per Hato dall'Ajax: colpo da 40 milioni di euro; Il Chelsea infiamma il mercato con un altro possibile colpo. Si tratta di un giovane talento; Il Chelsea raggiunge un accordo personale con Jorrel Hato – Accordo in sospeso con l’Ajax.

Chelsea, è fatta per Hato dall'Ajax: colpo da 40 milioni di euro - Il Chelsea prosegue nella sua campagna di rafforzamento estiva e, dopo aver dedicato sino ad oggi grande attenzione al reparto offensivo (Gittens, Joao Pedro, Delap, il forte interessamento per Xavi ... Lo riporta calciomercato.com

Hato Chelsea: il difensore classe 2006 è ad un passo dai Blues, in passato era accostato alla Juventus! Le novità e i dettagli dell’operazione con l’Ajax - Le novità dell’operazione per il 2006 L’accordo per il trasferimento di Jorrel Hato al Chelsea è o ... Lo riporta juventusnews24.com