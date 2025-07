ChatGPT introduce la modalità studio | non ti fornisce le risposte ma ti aiuta a studiare con il metodo socratico

Una nuova funzione, che si trova cliccando il menu "Strumenti" è stata appena resa disponibile su ChatGPT. Si tratta della modalità studio, pensata per accompagnare gli utenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attraverso un percorso graduale, anziché fornire direttamente le risposte. È attiva per tutti gli utenti con accesso tramite i piani Free, Plus, Pro e Team. La versione per il mondo universitario, ChatGPT Edu, la integrerà nelle prossime settimane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

