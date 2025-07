Charlotte d’Inghilterra ha una collezione di gioielli da oltre 100 mila euro | guarda che meraviglia

A soli dieci anni, la principessa Charlotte si sta affermando non solo per la grazia e la compostezza con cui affronta i suoi primi impegni pubblici, ma anche per una spiccata sensibilità estetica, che traspare dalla cura con cui sceglie gli accessori. In particolare i gioielli: un piccolo ma già significativo patrimonio che mescola con naturalezza storia, affetto e gusto personale. Come sua madre, la principessa del Galles, Charlotte ha cominciato a inserire nel proprio guardaroba pezzi dal valore simbolico profondo, spesso legati a figure femminili centrali della famiglia reale. Un gesto di stile, certo, ma anche un modo precoce di onorare la memoria e le tradizioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Charlotte d’Inghilterra ha una collezione di gioielli da oltre 100 mila euro: guarda che meraviglia

Kate Middleton al Trooping the Colour, look matchy-matchy con Charlotte e il significato nascosto dei gioielli - Era uno degli eventi più attesi dell’anno e finalmente è arrivato: come da tradizione, il secondo sabato del mese di giugno si festeggia il Trooping The Colour, la sfilata in onore di Re Carlo III.

