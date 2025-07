Cessione Iveco preoccupa i lavoratori foggiani | Che fine farà lo stablimento fra due anni?

Secondo Pasquale Capocasale, segretario Fismic Foggia e segretario nazionale dell'organizzazione sindacale che si occupa perlopiù del settore metalmeccanico, la proposta di acquisizione del Gruppo Iveco da parte di Tata Motors è un fattore abbastanza preoccupante, soprattutto per i lavoratori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Aumento in busta paga per i lavoratori Stellantis, Cnhi, Ferrari e Iveco: "Un toccasana per tutti" - È finalmente giunta alla conclusione oggi, all'Unione degli Industriali di Torino, la trattativa per il rinnovo del biennio economico del Contratto collettivo speciale di Lavoro (CCSL) con CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis.

Nuovo contratto Stellantis, Iveco, Ferrari e Cnh, 350 euro in più per 60mila lavoratori - Dopo sei mesi di trattativa, i sindacati e le aziende controllate da Exor Stellantis, Iveco, Ferrari e Cnh hanno trovato un accordo per la firma del nuovo contratto aziendale.

Vendita Iveco, metà agli italo-tedeschi e metà agli indiani: ansia per i lavoratori - Dopo mesi di indiscrezioni, Exor sembra avere preso la sua decisione: la holding della famiglia Agnelli-Elkann è vicina a concludere la cessione del ramo militare Iveco Defence Vehicles (Idv) a Leonardo, in cordata con il partner tedesco Rheinmetall.

Mercoledì abbiamo interrogato il ministro Urso sulle notizie non smentite riguardanti l'#Iveco, che vedrebbe la cessione dell'azienda al colosso indiano Tata Motors: #Urso se ci sei batti un colpo! Vai su X

Cessione Iveco preoccupa i lavoratori foggiani: "Che fine farà lo stablimento fra due anni?" - Secondo Pasquale Capocasale, segretario Fismic Foggia e segretario nazionale dell'organizzazione sindacale che si occupa perlopiù del settore metalmeccanico, la proposta di acquisizione del Gruppo Ive ...

Cessione Iveco, politica in campo: ”Tanti timori, subito interventi” - Suzzara La possibilità che Iveco venga ceduta in blocco a Tata Motors, oltre a preoccupare i sindacati e, nel mantovano, Alessando Guastalli sindaco di ... Lo riporta vocedimantova.it