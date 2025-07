Rana doc Cerasuolo: dal famoso vino abruzzese alla specialità d'oro. Simone Cerasuolo stappa la storia con una gara strepitosa nei 50 metri e spezza l'incantesimo dell'Italnuoto a Singapore. È un successo fresco e intenso, proprio come un buon Cerasuolo d'Abruzzo. Ed è impossibile non brindare per questo 22enne romagnolo che regala il primo trionfo iridato all'Italia sulla distanza: Scozzoli e Martinenghi si erano fermati all'argento, Fioravanti al bronzo, Simone invece è d'oro. Quando tutti si aspettavano le vittorie di Ceccon o dello stesso Martinenghi, gli eroi di Parigi, è stato invece chi un anno fa era rimasto a casa i 50 rana non erano nel programma, ma ai Giochi di Los Angeles lo saranno a far suonare l'inno di Mameli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cerasuolo, l'ex uomo-ombra sale sul palcoscenico mondiale