Centrosinistra Conte | alleanza organica impossibile M5s indipendente

Roma, 31 lug. (askanews) ‚Äď ‚ÄúAlleanza stabile o organica? Peggio ancora, non √® possibile, la nostra base ha scelto, noi siamo una forza politica progressista e indipendente perci√≤ non ci si pu√≤ legare mani e piedi con gli alleati‚ÄĚ. Cos√¨ Giuseppe Conte rispondendo a una domanda in conferenza stampa a proposito dei rapporti con Pd e Avs. ‚ÄúNessuno metta in dubbio per√≤ la nostra autentica determinazione a creare una alternativa di governo. Questo governo √® disastroso. Ma dobbiamo chiarire: non vogliamo solo andare a palazzo Chigi ma capire cosa fare per non deludere gli italiani e per questo servono compagni di viaggio affidabili‚ÄĚ, ha aggiunto il leader M5s. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Alleanza stabile? Anzi, organica? Peggio ancora. Non è possibile, la nostra base ha scelto, noi siamo una forza politica progressista e indipendente perciò non ci si può legare mani e piedi con gli alleati".

