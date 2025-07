Il governatore della Calabria lascia l’incarico dopo l’avviso di garanzia. “Mi ricandido, decidano i calabresi” È un vero e proprio terremoto politico quello che si è aperto con le dimissioni di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che ha annunciato la sua scelta attraverso un video sui social. Una mossa di forte impatto che potrebbe avere conseguenze pesanti sugli equilibri del centrodestra e, più in generale, sul Governo guidato da Giorgia Meloni. «Ho deciso di dimettermi, ma ho deciso anche di ricandidarmi», ha dichiarato Occhiuto, lasciando intendere che non si tratta di un passo indietro, bensì di un gesto politico per chiamare i cittadini al giudizio popolare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Centrodestra nel caos: si dimette Occhiuto. Crepa nel Governo Meloni?