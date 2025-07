Centro per richiedenti asilo a Luino Chiamato in causa il ministro

Interrogazione al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A firmarla due parlamentari del territorio varesino, Stefano Candiani (Lega) e Andrea Pellicini di FdI (nella foto), l’argomento è l’apertura di un centro di accoglienza per richiedenti asilo nella ex caserma dei carabinieri di Luino, in località Fornasette. Nella pagina web della Prefettura è pubblicato l’avviso per individuare un operatore economico, si legge, "al quale affidare, per 24 mesi, con apposita Convenzione, il servizio di accoglienza di richiedenti protezione internazionale presso il seguente immobile demaniale: ex caserma dei carabinieri di Luino, località Fornasette, via Lugano, 76. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro per richiedenti asilo a Luino. Chiamato in causa il ministro

In questa notizia si parla di: richiedenti - centro - asilo - luino

La struttura, situata a poche centinaia di metri dal confine, ospiterebbe fino a sedici richiedenti asilo e sarebbe destinata a situazioni di emergenza Vai su Facebook

Centro per richiedenti asilo a Luino. Chiamato in causa il ministro; Interrogazione al ministero sul centro per 16 richiedenti asilo di Luino Fornasette; Per il centro richiedenti asilo del Varesotto nessuna misura speciale da Berna.

Centro per richiedenti asilo a Luino. Chiamato in causa il ministro - A firmarla due parlamentari del territorio varesino, Stefano Candiani (Lega) e Andrea Pellicini di FdI (nella foto), l’argomento è l’apertura ... Scrive ilgiorno.it

Interrogazione al ministero sul centro per 16 richiedenti asilo di Luino Fornasette - La struttura, situata a poche centinaia di metri dal confine, ospiterebbe fino a sedici richiedenti asilo e sarebbe destinata a situazioni di emergenza. Da varesenews.it