Centro diurno di Cerbaiola | Orario pieno ad agosto

Aprire 12 mesi l’anno a tempo pieno le strutture semiresidenziali per i disabili nell’ Empolese (con attenzione supplementare al mese d’agosto), in particolare modo il centro di riabilitazione di Cerbaiola in via delle Ville: basandosi sulla Costituzione e sulla legge del 2000 attinente l’assistenza sociale e socio-sanitaria in Italia, questa è la richiesta dell’associazione “I Ragazzi di Cerbaiola“ alla Regione e al Governo. In estrema sintesi: apertura tutti i giorni, laddove invece si fa sempre più fatica a praticare progetti concreti per le decine di giovani disabili che, ad esempio, sono ospitati a Cerbaiola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

