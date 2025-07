Centro di volontariato a Fognano Via libera alla riqualificazione

Via libera dal Consiglio comunale di Brisighella alla variazione di Bilancio attraverso la quale sarà possibile destinare fondi per la ristrutturazione del capannone ex Ferrovie dello Stato di Fognano, nel quale ha sede il Centro volontari di Brisighella (Cvb). L’intervento prevede un investimento di 30mila euro, che provengono da donazioni che il Comune ha ricevuto per l’ alluvione. Sarà effettuata una manutenzione straordinaria dello stabile, con la realizzazione di uffici e servizi igienici che saranno in uso ai volontari. Attualmente il Cvb ha a disposizione solo un terzo dell’immobile, ma l’Amministrazione comunale sta già perfezionando un accordo di comodato d’uso per concedere l’intera struttura ai volontari, dato che è scaduta dal 2011 la convenzione con Rfi, Rete ferroviaria italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro di volontariato a Fognano. Via libera alla riqualificazione

