Centrale dello spaccio in casa La Procura chiede il processo per un 45enne di San Giustino

Aveva trasformato la sua abitazione in una frequentatissima centrale di spaccio. Per questo un uomo di 45 anni, residente a San Giustino, è finito al centro di una indagine della Polizia locale al termine della quale stato chiesto il suo rinvio a giudizio dalla Procura di Perugia. I fatti risalgono allo scorso anno, con le indagini che si sono sviluppate tra aprile e giugno. A collaborare con le forze dell’ordine gli stessi sangiustinesi stanchi della situazione. "Fondamentale per il buon esito della attività – dice infatti la Procura – le segnalazioni dei cittadini. Gli agenti hanno ricevuto nei primi mesi del 2024 una serie di segnalazioni relative ad un continuo via vai di persone di tutte le età che di notte e di giorno si recavano a casa dell’imputato per uscirne subito dopo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centrale dello spaccio in casa. La Procura chiede il processo per un 45enne di San Giustino

