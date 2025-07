Celeste Pin la pista dell’omicidio in una lettera anonima | la verità dall’autopsia

Firenze, 31 luglio 2025 – Le prime risposte sulla morte dell’ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin, trovato privo di vita martedì 22 luglio nella sua villa sulla collina di Careggi, arrivano dall’autopsia. Ieri i medici legali nominati dai familiari (Chiarugi per l’ex moglie e il figlio Jonis, rappresentati dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, Mondanelli per la moglie Gloria Medina, rappresentata dall’avvocato Marco Zanobini) e il consulente della procura (la dottoressa Rossella Grifoni) hanno svolto ben 45 prelievi, tra istologici e sanguigni, e cristallizzato la causa del decesso del 64enne, avvenuta per asfissia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celeste Pin, la pista dell’omicidio in una lettera anonima: la veritĂ dall’autopsia

Morte di Celeste Pin: la Procura dispone l'autopsia. Dopo la denuncia dell'ex moglie - La procura di Firenze ha disposto l'autopsia per Celeste Pin, l'ex calciatore viola 64enne, trovato morto nella sua casa sulle colline di Firenze il 22 luglio 2025.

Morte di Celeste Pin, disposta l'autopsia: chiesto il sequestro del cellulare e dell'abitazione - La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Celeste Pin, l'ex capitano della Fiorentina trovato morto nella sua casa lo scorso 22 luglio: chiesto il sequestro del cellulare e dell'abitazione.

Morte di Celeste Pin: il ricordo del Consiglio comunale di Firenze. Presto l'autopsia. Si indaga per omicidio colposo - Il presidente dell'assemblea cittadina, Cosimo Guccione, ha ricordato così il calciatore: "Bandiera della Fiorentina, volto televisivo, personaggio e dirigente sportivo anche a livello locale della nostra città , Celeste Pin è stato un uomo che ha saputo farsi amare non solo come giocatore ma anche dopo come commentatore, come persona vicina alla nostra città "

