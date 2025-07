Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis mamme trendy tra bikini e tutine aderenti

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sono amiche ed entrambe stanno affrontando una delle esperienze più importanti della vita proprio nel corso dell’estate 2025. Le due influencer, infatti, sono in gravidanza e presto accoglieranno l’arrivo delle loro prime figlie. La sorella di Belen Rodriguez ha deciso di chiamare la sua bambina Clara Isabel, mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha scelto un nome romano per la sua pargoletta, che si chiamerà Priscilla. Questi sono mesi che Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis non scorderanno mai e che, malgrado le difficoltà della gravidanza, stanno vivendo a pieno, mostrandosi anche con dei look che esaltano ulteriormente le loro forme fantastiche. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis mamme trendy tra bikini e tutine aderenti

